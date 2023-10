Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Viele Wolken erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart. Dabei bleibt es überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf tritt vor allem im Südwesten Brandenburgs leichter Regen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad. Nachts bleibt es stark bewölkt, dabei kommt es gebietsweise zu Regen. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 8 und 11 Grad.

Der Dienstag startet weiterhin mit einigen Wolken am Himmel, zeitweise regnet es. Am Nachmittag und Abend klingen die Schauer ab und es lockert ein wenig auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es laut DWD wechselnd bewölkt, nur vereinzelt tritt leichter Regen auf. Es kühlt auf Werte zwischen 4 und 8 Grad ab.