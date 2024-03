Berlin (dpa/bb) – Vereinzelte Schauer und dichte Wolken bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg am Dienstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es im Tagesverlauf stark bewölkt. In Brandenburg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt tritt erst etwas Regen auf, später gibt es dann vereinzelte Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. In der Nacht zum Mittwoch werden weiter zunächst Wolken erwartet, in der zweiten Nachthälfte ziehen die Wolken dann ab. Im Norden Brandenburgs kommt es zu Nebel. Es kühlt auf Temperaturen zwischen minus 1 und 1 Grad ab.

Am Mittwochmorgen löst sich der Nebel auf, dabei wird es weiterhin wolkig bis stark bewölkt. Es bleibt trocken – bei Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad. Nachts halten sich die Wolken am Himmel, gebietsweise tritt Nebel und leichter Frost auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und 3 Grad.