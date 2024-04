Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wolken und leichter Regen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch. Und es wird kühler als am Vortag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Demnach startet der Tag mit einer dichten Wolkendecke und vereinzeltem Regen. Ab dem Nachmittag treten zunehmend heitere Abschnitte auf, lokal kommt es aber noch zu schwachen Schauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 16 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag klart der Himmel weiter auf, es bleibt trocken. Örtlich tritt leichter Frost bis minus ein Grad in Bodennähe auf, ansonsten liegen die Tiefstwerte zwischen plus zwei und sechs Grad.

Am Donnerstag wird es laut DWD erst heiter, im Verlauf des Tages ziehen dichtere Wolken auf. Am Nachmittag regnet es im Norden Brandenburgs zeitweise etwas, ansonsten bleibt es trocken. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 16 und 20 Grad.

Nachts wird es wolkig bis stark bewölkt. Anfangs gibt es im Norden Brandenburgs leichten Regen. Es kühlt auf Temperaturen zwischen acht und zehn Grad ab.