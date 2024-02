Potsdam (dpa/bb) – Die Menschen in Brandenburg und Berlin sollten ihre Regenjacken bereithalten: In den kommenden Tagen regnet es immer wieder. Am Sonntag zeigt sich der Himmel bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Örtlich fällt Regen – vor allem an der sächsischen Grenze. Abends breitet sich von Sachsen und Sachsen-Anhalt der Regen über ganz Brandenburg und Berlin aus. Tagsüber kann es windig werden bei acht bis elf Grad.

In der Nacht zum Montag regnet es vielerorts bei acht bis fünf Grad. Am Montag stehen viele Wolken am Himmel, gebietsweise fällt weiterhin Regen. Es wehen einzelne stürmische Böen bei acht bis elf Grad.

Bedeckt und zwischendurch regnerisch geht es in der Nacht zum Dienstag weiter. Es kühlt ab auf acht bis sechs Grad. Das Wetter am Dienstag wird mit vielen Wolken und örtlichem Regen ähnlich trüb wie an den Vortagen. Es bleibt windig bei neun bis zwölf Grad.