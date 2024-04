Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wolken und einzelne Regenschauer bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg am Donnerstag. Dabei bleibt es die meiste Zeit trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem in der Nähe der Oder-Neiße-Grenze und in den nördlichen Landesteilen treten einzelne Regen- und Graupelschauer auf. Es besteht eine geringe Gewitterneigung – bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad.

In der Nacht zu Freitag sind zunächst nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, dabei ziehen die Schauer ab. Nach Mitternacht verdichtet sich die Wolkendecke wieder und im Nordwesten kommt es örtlich zu Regen. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 1 und 4 Grad ab.

Am Freitag wird es laut DWD stark bewölkt, dabei zieht von West nach Ost Regen durch. Am Nachmittag und Abend geht der Regen dann in teils kräftige Schauer und einzelne Gewitter über. Vor allem von Berlin bis in den Süden Brandenburgs kommt es zu Windböen – bei Höchstwerten zwischen 8 und 11 Grad. In der Nacht zum Samstag halten sich die Wolken am Himmel, gelegentlich treten Schauer auf. Die Temperaturen liegen bei Werten zwischen 2 und 4 Grad.