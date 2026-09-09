Potsdam/ Berlin (dpa/bb) – Es wird kühler in Berlin und Brandenburg. Nach den teils hochsommerlichen Temperaturen am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) lediglich Höchstwerte zwischen 20 und 22 Grad. Neben teils starker Bewölkung wird auch zeit- und gebietsweise mit Regen gerechnet. Die Nacht zu Donnerstag bleibt bei Temperaturen zwischen 12 und 9 Grad bewölkt. Der Prognose zufolge ist die Wahrscheinlichkeit für Regen gering.

Am Donnerstag lockern die Wolken auf: Der DWD erwartet im Verlauf des Tages zunehmend heiteres Wetter. Demnach bleibt es überwiegend trocken, die Temperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad. Vergleichsweise kalt wird es in der Nacht zu Freitag – dann werden Tiefstwerte zwischen 9 und 4 Grad sowie lokal auftretender Nebel erwartet.





Am Freitag werden Temperaturhöchstwerte von 20 bis 22 Grad erwartet. Der DWD rechnet zudem mit heiterem bis wolkigem Wetter, der Prognose zufolge bleibt es trocken.