Berlin (dpa) – Schauspielerin Wolke Hegenbarth hat in einem Podcast über ein mögliches Comeback der RTL-Comedy-Fernsehserie «Mein Leben & Ich» gesprochen. «Sofort zusagen. Wir arbeiten gerade daran», sagte die 46-Jährige im Podcast «tigges trifft» auf die Frage, ob sie einem Comeback von «Mein Leben & Ich» sofort zusagen würde.

Hegenbarth wurde mit ihrer Rolle in der RTL-Serie «Mein Leben & Ich» bekannt. Die Serie wurde laut RTL erstmals 2001 ausgestrahlt und hat sechs Staffeln. Darin geht es um die Jugendliche Alex Degenhardt, der ihre Mitmenschen auf die Nerven gehen. Um sich damit auseinanderzusetzen, beginnt sie, ein Tagebuch zu schreiben, in dem alle Familienmitglieder, Freunde und Bekannten ihr Fett wegbekommen.





«Wir reden darüber und überlegen, wie das gehen könnte und fänden das natürlich extremely funny, also meine wunderbare Mama Maren Kroymann, mich und dann natürlich eine Tochter, also sprich eine Teenage-Tochter», sagte sie weiter. Diese Dreierachse fänden sie «unfassbar charmant» und «wahnsinnig lustig».

«Ich glaube, bei allem, was heute so ist in der Gesellschaft, wenn man da Alex extrem scharfen Blick drauf hat und sie das auch sagt, was sie darüber denkt, wären sehr viele Leute sehr, sehr erheitert», sagte Hegenbarth.