Potsdam (dpa/bb) – Wölfe sollen in Brandenburg leichter abgeschossen werden können – für Naturschützer ist das eine politische Fehlentscheidung, für den Landesjagdverband erst der Anfang. «Durch die Aufnahme des Wolfs ins Brandenburger Jagdrecht liegt die Zuständigkeit für den Umgang mit Wölfen nun bei der Jagd und nicht mehr allein beim Naturschutz», teilte die Naturschutzorganisation BUND Brandenburg mit.

Am Mittwoch hatte der Landtag Brandenburg einem entsprechenden Gesetzesentwurf zugestimmt. Dabei geht es um den Schutz von Weidetieren – zum Beispiel, wenn Wölfe Zäune überwinden und Tiere reißen. Der Wolf bleibt zugleich eine streng geschützte Art.





Ist Schutz des Wolfes oder Schutz anderer Tiere wichtiger?

Der BUND kritisiert, die Entscheidung sei eine «zugunsten der Jagdlobby». Er beklagt, dass der Umgang mit dem Wolf so komplizierter, bürokratischer und rechtlich unsicherer werde.

Der Landesjagdverband Brandenburg dagegen empfindet die Aufnahme ins Jagdrecht als einen Schritt in die richtige Richtung und verweist auf einen teils dramatischen Rückgang der Wildbestände. In Zukunft müsse es darum gehen, Wölfe auch regulär und rechtssicher abschießen zu dürfen.

Hohe Bestände sollen reduziert werden können

Anfang März hatte der Bundestag den leichteren Abschuss von Wölfen beschlossen; allerdings muss noch der Bundesrat zustimmen. Mit der Aufnahme des Wolfs ins Bundesjagdgesetz können die Bundesländer die Zahl der Wölfe in Regionen mit hohem Bestand reduzieren, um Weidetiere zu schützen. Nach Angaben des Agrarministeriums soll dann ein Managementplan die Voraussetzungen und Abläufe der Wolfsjagd regeln.

Brandenburg gilt als eines der Länder mit den meisten Rudeln in Deutschland. Der Wolf ist streng geschützt, es kommt immer wieder zu Rissen von Nutztieren wie Schafen und Ziegen.