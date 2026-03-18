Potsdam (dpa/bb) – Gefährliche Wölfe sollen zum Schutz von Schafen und Ziegen in Brandenburg leichter abgeschossen werden können. Mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU und BSW beschloss der Landtag, den Wolf ins Landesjagdrecht aufzunehmen. Die Mitglieder der AfD-Fraktion stimmten dagegen oder enthielten sich. Der Wolf ist zugleich weiter eine streng geschützte Art.

«Unser Ziel ist es, durch die Überführung des Wolfsmanagements ins Jagdrecht handlungsfähiger zu sein und somit schadenstiftende Wölfe einfacher entnehmen zu können», teilte Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) mit. «Unter den Regelungen des Artenschutzrechts war dies in Deutschland häufig zu langwierig, bürokratisch und immer häufiger mit großer Rechtsunsicherheit verbunden.»





Neuregelung auch im Bund

Anfang März hatte der Bundestag den leichteren Abschuss von Wölfen beschlossen. Hintergrund ist der Schutz von Weidetieren – zum Beispiel, wenn Wölfe Zäune überwinden und Tiere reißen. Allerdings muss noch der Bundesrat zustimmen, bevor die Neuregelung in Kraft treten kann. Für die Sitzung am 27. März steht dieser Punkt auf der Tagesordnung.

Mit der Aufnahme des Wolfs ins Bundesjagdgesetz haben die Bundesländer die Möglichkeit, die Zahl der Wölfe in Regionen mit hohem Bestand zu reduzieren, um Weidetiere zu schützen. Wenn der Wolf in das Bundesjagdgesetz aufgenommen ist, soll nach Angaben des Agrarministeriums ein Managementplan die Voraussetzungen und Abläufe der Wolfsjagd regeln.

Abstimmung mit den Nachbarn

Brandenburg stimmt sich nach Angaben der Ministerin derzeit mit Nachbarländern wie Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ab, wie die Bundesregelungen praxisnah und rechtssicher umgesetzt werden können.

Brandenburg gilt als eines der Länder mit den meisten Rudeln in Deutschland. Der Wolf ist streng geschützt, es kommt immer wieder zu Todesfällen von Nutztieren wie Schafen und Ziegen. Der Abschuss von Wölfen ist umstritten. Der Naturschutzbund Nabu lehnt eine Wolfsjagd ab und ruft zum Protest auf.