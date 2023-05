Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Zum 80. Geburtstag von Gesine Schwan hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) das Lebenswerk der Politikwissenschaftlerin gewürdigt. «Gesine Schwan hat mit ihrem Engagement an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und ihrem Einsatz für die deutsch-polnische Verständigung sehr viel für Brandenburg geleistet», teilte Woidke am Freitag mit. «Das heute stabile Fundament unseres deutsch-polnischen Verhältnisses wurde von ihr mitgebaut. Damit hat sich Gesine Schwan auf beiden Seiten der Oder hochverdient viel Respekt und Wertschätzung erworben.» Er sei froh, dass sich Schwan nach wie vor für die Förderung der Demokratie einsetze.

Gesine Schwan wird am kommenden Montag (22. Mai) 80 Jahre alt. Von 1999 bis 2008 stand sie als Präsidentin an der Spitze der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Von 2005 bis 2009 war sie Polen-Koordinatorin der Bundesregierung. Schwan war 2004 Kandidatin von SPD und Grünen für das Amt der Bundespräsidentin, 2009 trat sie erneut für die SPD an. Sie unterlag beide Male Horst Köhler. Im Jahr 2019 kandidierte Schwan gemeinsam mit Ralf Stegner für den SPD-Vorsitz, sie landeten jedoch auf dem letzten Platz.

Schwan wurde unter anderem mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und dem Landesverdienstorden Brandenburgs geehrt.

Die Politikwissenschaftlerin sagte dem «Stern» in einem Interview anlässlich ihres 80. Geburtstags: «Ich war in meinem Leben noch nie an einer Karriere interessiert, sondern immer daran, etwas zu bewirken.» Sie räumte auch ein: «Ich wäre gern Bundespräsidentin geworden. Aber so ist das in der Politik. Man bewirbt sich, man gewinnt oder verliert.»