Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Zum 25. Jubiläum hat Brandenburgs Ministerpräsident die besondere Rolle des Kleist Forums über die Region hinaus betont. «Das Kleist Forum ist seit einem Vierteljahrhundert ein unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Brandenburg», sagte Dietmar Woidke laut einer Mitteilung der Staatskanzlei. «Es ist ein Kulturort, der inspiriert, herausfordert und verbindet und so meisterhaft die Kraft der Kultur entfesselt.»

Seit der Eröffnung im Jahr 2001 hat sich das Kleist Forum in der Geburtsstadt des Dichters Heinrich von Kleist fest in Brandenburgs Kulturlandschaft etabliert. Neben Aufführungen fanden in dem Haus auch Tagungen und Kongresse statt. Die Stadt verleiht im Forum jährlich den Kleist-Förderpreis für junge Dramatiker.





Das Haus sei mit seinen Produktionen und Veranstaltungen am Puls der Zeit und überrasche immer wieder mit seinen neuen Ideen und Formaten, sagte Frankfurts Oberbürgermeister Axel Strasser (parteilos). Es habe «Mut zu kühnen Experimenten» und eine «exzellente Mischung aus Theater, Oper und Konzert».