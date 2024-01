Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat den ehemaligen Box-Weltmeister Henry Maske zu dessen 60. Geburtstag am Samstag für seine Verdienste um den Sport gewürdigt.

«Der Boxsport hatte in Deutschland lange Zeit kein besonders glanzvolles Image. Das änderte sich, als Sie in den Ring traten und nicht allein mit bewundernswerten sportlichen Erfolgen, sondern insbesondere auch Charakterstärke auf sich aufmerksam machten», schrieb der SPD-Politiker an den am 6. Januar 1964 in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) geborenen Maske, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Der Boxer habe einen «wahren Boom ausgelöst». Der Politiker hob auch Maskes Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche hervor.