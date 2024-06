Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich trotz der Verluste seiner SPD bei der Europawahl zuversichtlich mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst gezeigt. «Bei Europawahlen waren wir ja, wenn ich den Vergleich mal vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren nehme (…), noch nie verwöhnt mit guten Wahlergebnissen», sagte Woidke, der auch SPD-Landeschef ist, am Montag dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). «Deswegen bin ich auch optimistisch, was die Landtagswahlen betrifft. Es ist eine völlig andere Ebene, es ist ja eine Landtagswahl. Es sind völlig andere Themen, die eine Rolle spielen werden und es sind völlig andere Personen, um die es gehen wird.»

Die SPD, die in Brandenburg seit 1990 regiert, war bei der Europawahl am Sonntag mit 13,1 Prozent auf den vierten Platz hinter AfD, CDU und BSW gekommen. Bei den Kommunalwahlen erreichte die SPD 16,6 Prozent und lag hinter AfD und CDU. Am 22. September wird ein neuer Landtag gewählt. Europawahl, Kommunalwahlen und Landtagswahl haben thematisch nichts miteinander zu tun.