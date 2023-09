Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die vorwiegend ehrenamtlichen Mitarbeiter des Opferschutzvereins «Weißer Ring» als «starke Partner in schweren Momenten des Lebens» gewürdigt. «Ob ein Einbruch in das eigene Zuhause, ein Überfall auf der Straße oder eine Gewalterfahrung: Kriminalität hat viele Facetten und jedes Opfer hat seine eigene Geschichte», sagte der Regierungschef am Samstag bei einem Festakt des Landesverbands zum 30-jährigen Bestehen laut einer vorab verbreiteten Mitteilung.

Seit drei Jahrzehnten stünden die Mitarbeiter des «Weißen Rings» den Opfern von Kriminalität mit großem Einsatz zur Seite, lobte Woidke. «Neben den konkreten Hilfsleistungen ist es vor allem das Wissen, nicht allein zu sein, das dabei helfen kann, traumatische oder belastende Erfahrungen zu verarbeiten.»

Zudem engagiere sich der Verein bei Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten, sagte der Regierungschef. «Der beste Schutz ist, wenn es gar nicht erst zu kriminellen Taten kommt!», sagte er. «Der «Weiße Ring» ist auch in dieser Hinsicht ein kompetenter Ansprechpartner für Polizei, Justiz oder Sozial- und Gesundheitsbehörden.»