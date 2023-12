Spremberg/Forst (dpa/bb) – Mit einem Besuch in der Spremberger Kindertagesstätte Abenteuerland hat Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) seine traditionelle Weihnachtstour durch soziale Einrichtungen fortgesetzt. Der Regierungschef brachte den Kindern am Freitag Holz-Baukästen mit. Bei der Tafel in Forst überreichte er anschließend einen Scheck über knapp 10.000 Euro aus Lottomitteln. Damit will der Landes-Arbeitslosenverband, der in Brandenburg 14 Tafeln betreibt, Kleidung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter kaufen. Mit seinen Besuchen vor Weihnachten will Woidke die Aufmerksamkeit auf engagierte Bürger richten, die sich für das Gemeinwohl einsetzen.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) äußerte sich per Mitteilung ebenfalls zu sozialen Einrichtungen und weiteren Helfern. Er dankte den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten für ihren Einsatz zu Weihnachten und Silvester. «Die Blaulichtfamilie ist zur Stelle, um uns friedliche und sichere Feiertage zu bescheren», sagte Stübgen. «Doch nicht nur das – sie sind an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit. Dafür verdienen sie unser aller Respekt und Anerkennung.»

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) dankte den Beschäftigten in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegediensten. «Besonders jene, die während der Feiertage Dienst haben und daher selbst nur wenig Zeit mit ihren Familien und Freunden verbringen können, gilt unsere besondere Anerkennung», sagte sie. Dies gelte auch für die vielen Ehrenamtlichen die etwa bei der Telefonseelsorge oder bei der Unterstützung von Senioren im Einsatz seien.