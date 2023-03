Potsdam (dpa/bb) – Für die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen ist nach Ansicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) noch viel zu tun. «Wir müssen die Kultur des Hinschauens, des Veränderns und des Engagements weiter unterstützen und fördern», teilte Woidke anlässlich des Internationalen Frauentags am Mittwoch (8. März) mit. «Denn wir können Missstände nur ändern, wenn wir sie erkennen, aufzeigen und nach Lösungen suchen.» Er nannte Gewalt in der Familie, Sexismus, Diskriminierung und eine fehlende Repräsentation von Frauen in Führungspositionen als Beispiele für Missstände.

Die Energiekrise trifft Frauen nach Ansicht von Brandenburgs Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) besonders hart. «Frauen, besonders alleinerziehende, sind von den allgemeinen Kostensteigerungen besonders stark betroffen», teilte Nonnemacher anlässlich des Frauentags mit. «Frauen sind öfter sozial und wirtschaftlich benachteiligt.»

Fast ein Drittel aller sozialversicherungspflichtig in Vollzeit beschäftigten Brandenburgerinnen bekommt nach Angaben des Ministeriums nur einen Verdienst unterhalb oder im Bereich der Armutsgrenze. Frauen arbeiteten außerdem häufiger in Teilzeit oder in nicht-tarifgebundenen Jobs.

«In Zeiten anhaltend hoher Inflation, rasant gestiegener Strom-, Energie- und ganz allgemein Lebenshaltungskosten ist der Einsatz für eine echte Gleichstellung von Frauen und Männern heute wichtiger denn je», sagte die Ministerin. Der Kampf für finanzielle Unabhängigkeit der Frauen bleibe wie der Kampf für die gleichberechtigte Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen ein zentrales Ziel.

Unter dem Motto «Bei uns doch nicht!» bieten die 33. Brandenburgischen Frauenwochen im März Diskussions- und Gesprächsrunden, Workshops, Ausstellungen, Theateraufführungen und Lesungen. Sie sind nach Angaben des Frauenministeriums in ihrem Umfang und ihrer Kontinuität bundesweit einzigartig.

Der «Internationale Frauentag» wurde nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes 1911 erstmals begangen, damals noch am 19. März. Die Hauptforderung war das aktive und passive Wahlrecht für Frauen.