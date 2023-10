Holzdorf (dpa) – Die geplanten Investitionen in den Bundeswehr-Fliegerhorst Holzdorf sind nach Ansicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringend erforderlich. «Seit eineinhalb Jahren tobt ein furchtbarer Krieg in Europa, seit einigen Tagen steht Israel unter Beschuss», sagte Woidke am Montag bei einem Besuch gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). «Die Neuausrichtung der Bundeswehr ist daher überfällig.» Der Regierungschef sagte Unterstützung für den Ausbau zu.

Das Ziel sei, die Anbindung an den Stützpunkt zu verbessern und gute Bedingungen für das Wohnen in der Region zu schaffen, sagte Woidke. Geplant sei eine Task Force (Arbeitsgruppe) mit Sachsen-Anhalt, der Luftwaffe und mit den Kommunen. Er kündigte eine gemeinsame Kabinettssitzung mit Sachsen-Anhalt noch in diesem Jahr an.

Der Militärflugplatz liegt auf der Landesgrenze. Die Bundesregierung will das Luftverteidigungssystem Arrow aus Israel beschaffen, um anfliegende Raketen in großer Höhe unschädlich machen zu können.