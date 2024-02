Potsdam (dpa/bb) – Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lädt für den 31. Mai zum Kindertagsfest nach Potsdam ein. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto «Die Welt ist bunt» und findet bereits zum 15. Mal statt, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Noch bis zum 15. März können sich Grund- und Förderschulen, Horte, Arbeitsgemeinschaften sowie Sportvereine mit Mädchen und Jungen im Grundschulalter um die Teilnahme bewerben. Die Präsentationen der Kinder können auf Musik und Tanz basieren, aber auch sportliche Darbietungen, Theaterprojekte und Ergebnisse von Arbeitsgemeinschaften beinhalten. Eine Jury ermittelt vier Gewinnergruppen, die Anfang April bekannt gegeben werden.

Das Programm einschließlich der Präsentationen in Anwesenheit von Ministerpräsident Woidke und Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) beginnt am 31. Mai um 10.00 Uhr im Brandenburg-Saal der Staatskanzlei. Danach machen sich die Mädchen und Jungen auf den Weg in den Filmpark Babelsberg. Der Internationale Kindertag ist am 1. Juni.