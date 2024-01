Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Brandenburg hat nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bisher keine rechtliche Regelung für mögliche Beziehungen innerhalb der Regierung. «Man muss dann mit den Sachen umgehen, wenn sie da sind», sagte Woidke am Freitag in Potsdam mit Blick auf Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU). Beide hatten ihre Beziehung am Freitag öffentlich gemacht.

Der Brandenburger Regierungschef wollte sich zum konkreten Fall nicht näher äußern und verwies auf den Senat des Nachbarlands. «Berlin ist Berlin – es ist eine andere Landesregierung», sagte Woidke. «Die entsprechenden Diskussionen laufen in Berlin, habe ich vernommen.» Er sagte: «Ich habe mit Kai Wegner ein sehr gutes Verhältnis.»

Rechtsanwalt Christian Schertz teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, Woidke und Günther-Wünsch hätten im Herbst 2023 entschieden, eine Beziehung einzugehen. «Unabhängig davon, dass eine derartige Konstellation keinen rechtlichen Bestimmungen widerspricht, ist es natürlich selbstverständlich, dass die Beteiligten im Zusammenhang mit ihrer Amtsführung Privates und Berufliches strikt trennen.»