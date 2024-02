Potsdam (dpa/bb) – Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke hält eine Rücknahme der Kürzungspläne des Bundes für Agrardiesel und ein Ende des Konfliktes für möglich. Er hoffe, dass die geplanten Einsparungen in der Landwirtschaft nicht kommen werden, sagte der SPD-Politiker am Montag in Potsdam. «Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle gut beraten sind, in einer Gesellschaft, die sich immer mehr zu polarisieren scheint, dass wir aufeinander zugehen, miteinander reden und gemeinsam nach Lösungen suchen.»

Woidke beriet am Montag in der Staatskanzlei mit Vertretern der Landwirtschaft über Wege, die Bauern zu entlasten. Landwirte gehen seit Wochen aus Protest gegen die Kürzungen beim Agrardiesel und die Politik der Ampelregierung auf die Straße.

Die brandenburgische Finanzministerin Katrin Lange (SPD) sagte, die Landesregierung habe die Bauernproteste zum Anlass genommen, um über Verbesserungen für die Landwirte zu beraten und für Planungssicherheit zu sorgen. Die Bundesregierung müsse aber ihre eigenen Hausausgaben erledigen.

Der Bundestag hatte am vergangenen Freitag dem Haushaltsfinanzierungsgesetz zugestimmt – darin enthalten ist auch der umstrittene Abbau der Steuerentlastung beim Agrardiesel. Das Gesetz muss aber noch den Bundesrat passieren.

Vor allem unionsgeführte Länder machen Änderungen beim Agrardiesel jetzt zur Bedingung für die Zustimmung zum Wachstumschancengesetz. Woidke sagte, er würde sich sehr freuen, wenn es gelänge, auch auf Bundesebene Lösungen im gemeinsamen Gespräch zu finden und «nicht auf die harte Art über den Bundesrat».