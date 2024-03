Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat zum 85. Geburtstag von Volker Schlöndorff die Leistungen des Regisseurs gewürdigt. Woidke gratulierte dem in Potsdam lebenden Filmemacher und schrieb in einem Brief: «Sie sind ein „Brandenburger Kopf‘ und Träger des Verdienstordens des Landes Brandenburg. Das lässt erahnen, wie großartig Ihre Leistungen als Filmschaffender aus Sicht unseres Landes sind.»

Am Ostersonntag, den 31. März, feiert Schlöndorff seinen 85. Geburtstag. Zu seinem wohl größten Erfolg gehört «Die Blechtrommel» aus dem Jahr 1979. Der Film wurde mit der Goldenen Palme in Cannes und einem Auslands-Oscar ausgezeichnet.

«Der Filmstandort Babelsberg ist eng mit Ihrem Namen verknüpft, Ihr Werk ist so umfangreich wie interessant, so vielfältig wie relevant», schrieb Woidke an Schlöndorff. «Natürlich denke auch ich dabei an den Oscar-Gewinner „Die Blechtrommel‘, aber genauso an die Verfilmung von „Die verlorene Ehre der Katharina Blum‘ und an „Die Stille nach dem Schuss‘. Politische Filme, persönliche Filme, auch kontroverse Filme, die nicht spurlos an den Zuschauerinnen und Zuschauern vorbeigehen, die berühren und zum eigenen Nachdenken anregen.» Aktuell arbeitet der Regisseur an einem Filmprojekt über den italienischen Komponisten Antonio Vivaldi.