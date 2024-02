Potsdam (dpa/bb) – Wenn in der Brandenburger Staatskanzlei Prinzessinnen und Prinzen das Zepter übernommen haben, dann ist klar: Jetzt regiert der Karneval. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lud 21 Karnevalsvereine ein, die am Freitag für ausgelassene Stimmung in der Potsdamer Staatskanzlei sorgten, darunter auch Kinderprinzenpaare.

Mit Königin Silvia von Schweden und dem britischen König Charles III. habe es zwar im vergangenen Jahr königlichen Besuch in Brandenburg gegeben, sagte Woidke. Er fügte aber vor den Tollitäten hinzu: «Eine so hohe Dichte an Majestäten gibt es nur einmal im Jahr.» Seine Regentschaft gebe er nun sozusagen an die Karnevalisten ab. Mit Blick auf die Weiberfastnacht am Donnerstag sagte er: «Jetzt haben am gestrigen Tag sogar die Frauen die Macht im Land übernommen.»

Der Präsident des Karnevalsverbandes Berlin-Brandenburg, Fred Witschel, begrüßte die Abordnungen in Reimform: «Liebe Närrinnen und Narren, seid willkommen all‘ herein, Karneval in Brandenburg – das muss doch einfach sein! Wir sind heute hier zusammen in ehrbarer Runde, Empfang der Prinzenpaare mit Jubel und froher Kunde. Denn ihr alle strahlt wie Sterne in der Nacht. Diese Zeit gibt uns Zuversicht – das ist es, was uns alle ausmacht.»

Der Regierungschef begrüßte nach den Reden die Prinzenpaare, zuerst war das Lausitzer Prinzenpaar Martin I. und Stephanie I. an der Reihe. Woidke wurde nach und nach mit immer mehr Orden behängt. Der karnevalistische Nachwuchs sorgte für Unterhaltung in der Staatskanzlei: Die Tanzmariechen aus Eggersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) zeigten ihr Können.