Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will eine eigene Gesetzesinitiative zur Planungsbeschleunigung starten. Der Regierungschef kündigte in der «Märkischen Oderzeitung» (Samstag/Print) an, über die Ländervertretung, den Bundesrat, gemeinsam mit Berlin ein Gesetz zur Planungsbeschleunigung einzubringen. «Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich mit dem Agieren der Bundesregierung bei der Planungsbeschleunigung unzufrieden bin.» Für das Gesetz sei der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), bereits mit «im Boot», sagte Woidke.

Das «Klimaschutz-Beschleunigungsgesetz» soll festschreiben, dass alle Vorhaben in den Bereichen des Ausbaus des Schienennetzes und der Netze für erneuerbare Energien in Deutschland in Zukunft nur noch von einer einzigen juristischen Instanz, dem Bundesverwaltungsgericht, überprüft werden sollen. Damit kann laut Woidke der derzeit übliche juristische Marathon verhindert werden.

«Unser Entwurf wird dazu auch eindeutige Festlegungen zu strafferen Bearbeitungszeiten enthalten», sagte der SPD-Politiker der Zeitung. «Wenn wir nämlich beim Klimaschutz wirklich vorankommen wollen, brauchen wir schneller Entscheidungen bei der schienengebundenen Mobilität, eben bei klimaneutraler und möglichst CO2-freier Mobilität.»

Die Potsdamer Staatskanzlei arbeitet laut Woidke derzeit am Entwurf für das Gesetz. Bei einer Ministerpräsidentenkonferenz im Herbst will er die Unterstützung anderer Bundesländer einholen.

Seit längerem schon dringen die Länder beim Bund darauf, mit der Planungsbeschleunigung in die Umsetzung zu gehen. Mitte Juni hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 16 Bundesländer gesagt: «Das ist ein gemeinsamer Wille der Länder und des Bundes, dass wir die ganzen Entscheidungsprozesse in Deutschland straffen, dass wir schneller zu Ergebnissen kommen.» Scholz hatte damals gesagt, es solle zügig eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden.