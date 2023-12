Guben/Cottbus (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Einsatzkräften und Beschäftigten in sozialen Einrichtungen und im Tierschutz für ihren Dienst über Weihnachten gedankt. «Die Frauen und Männer setzen sich täglich fürs Gemeinwohl ein und stärken mit ihrer Arbeit den Zusammenhalt in unserem Land», sagte Woidke laut Mitteilung am Donnerstag beim traditionellen Besuch von Einrichtungen. Er sprach mit Beschäftigten und überbrachte Geschenke und Spenden. Woidke wünschte zugleich allen Brandenburgerinnen und Brandenburgern ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest.

Am Donnerstag standen bei der Tour des Regierungschefs vor Weihnachten der Gemeinnützige Berufsbildungsverein Guben, das Malteserstift Mutter Teresa in Cottbus, die Freiwillige Feuerwehr Forst und der Kreisfeuerwehrverband Spree-Neiße sowie das Tierheim Cottbus auf dem Programm.

Für Freitag sind Besuche in der Kita Abenteuerland in Spremberg und beim Landesverband des Arbeitslosenverbandes Deutschland, einem Träger von 14 Tafeln in Brandenburg, geplant. Die Geschenke oder Spenden haben laut Staatskanzlei meist eine Höhe von 1000 Euro, mit Lottomitteln würden das Tierheim mit 3700 Euro und die Tafeln mit knapp 10.000 Euro unterstützt.