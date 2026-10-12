Potsdam (dpa) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat mit Dank und Respekt auf den Rücktritt von SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas reagiert. «Große Dankbarkeit und tiefes Mitgefühl: Diese beiden Gefühle überwiegen für mich heute mit Blick auf den Rücktritt von Bärbel Bas», teilte der SPD-Landesvorsitzende mit.

Woidke würdigte Bas als «entschlossene Kämpferin für gute Arbeit, ordentliche Löhne und einen verlässlichen Sozialstaat». «Geradlinig und klar in der Haltung mit großer Leidenschaft für die Sozialdemokratie – so kennen wir sie», sagte Woidke. «Umso größeren Respekt habe ich vor ihrer Entscheidung. Wir können nur vermuten, wie schwer die letzten Wochen für Bärbel Bas persönlich waren.»





Die Arbeitsministerin und SPD-Chefin hatte ihren sofortigen Rücktritt von beiden Ämtern mit dem Tod ihrer Stieftochter und mit öffentlichen Angriffen auf sie auch aus den Reihen des Koalitionspartners begründet. Politiker aus der Union hatten Bas vorgeworfen, Reformen zu verschleppen und zu blockieren.