Berlin (dpa/bb) – Nach einem Wohnungsbrand in Wilhelmstadt, bei dem ein Mensch tot aufgefunden wurde, hat die Polizei weitere Details veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei dem Verstorbenen mutmaßlich um den 65-jährigen Mieter der Brandwohnung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zudem brachten Rettungskräfte eine Mieterin wegen einer Rauchgasvergiftung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Derzeit geht die Polizei von Fahrlässigkeit als Brandursache aus. Am Donnerstag war die Identität des Mannes noch unklar.

Am Donnerstagmittag bemerkte zunächst eine Nachbarin das Feuer in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses und rief die Feuerwehr. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte dann den toten Mann. Neben der Brandwohnung wurden drei weitere Wohnungen stark beschädigt und sind derzeit nicht bewohnbar. Fünf Bewohner wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am Donnerstag mit der Hilfe von Brandschutzhauben aus dem Haus gerettet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.