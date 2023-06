Berlin (dpa/bb) – In einer Wohnung in Berlin-Schöneberg ist am Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Zwei Menschen wurden verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Feuerwehr ist derzeit mit mehr als 40 Einsatzkräften am Gustav-Müller-Platz vor Ort. Es werde nachalarmiert, um die Zahl der Feuerwehrleute zu erhöhen. Ob Menschen evakuiert wurden oder ob es weitere Verletzte gibt, ist bislang noch unklar. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter werden wegen des Einsatzes zwei Buslinien umgeleitet.