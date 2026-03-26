Berlin (dpa/bb) – Wegen eines großen Feuers in einer Wohnung in Berlin-Neukölln ist die Feuerwehr zu einem umfangreichen Löscheinsatz ausgerückt. Die Wohnung im vierten Obergeschoss des Hinterhauses in der Sanderstraße stand am Abend demnach voll in Flammen, wie ein Sprecher sagte. Auch eine weitere Wohnung sei zum Teil betroffen. Mehrere Menschen seien unter anderem durch Rauch verletzt worden. Der Alarm ging gegen 18.30 Uhr bei der Feuerwehr ein. Knapp 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.