Berlin (dpa/bb) – In einer Wohnung in Berlin-Weißensee ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen seien in Gefahr und müssten von den Einsatzkräften aus dem mehrstöckigen Haus in der Nüßlerstraße gerettet werden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Die Brandbekämpfer stellen sich auf eine größere Zahl von Verletzten ein und haben deshalb umfangreich weitere Rettungskräfte angefordert. Mehr Informationen lagen zunächst nicht vor.