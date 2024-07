Berlin (dpa/bb) – Durch nächtlichen Regen und technische Defekte sind ein Wohnhaus und der Keller der Berliner Schaubühne beschädigt worden. In dem Wohnhaus in der Mecklenburgischen Straße in Berlin-Charlottenburg seien 27 Wohnungen geräumt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Im Keller der Schaubühne stand das Wasser demnach 10 bis 20 Zentimeter hoch. Zuerst hatte die B.Z. berichtet.

Über ein kaputtes Dach sei das Wasser ins Wohnhaus gelaufen, die betroffenen Wohnungen seien unbewohnbar, sagte der Sprecher. Im gesamten Gebäude sei der Strom abgestellt worden. Wie viele Wohnungen sich in dem Gebäude befinden und wie viele Menschen insgesamt betroffen sind, konnte der Sprecher nicht sagen. Vertreter des Bezirks hätten sich in der Nacht um die Unterbringung der Menschen gekümmert.

An der Schaubühne am Lehniner Platz habe es einen Defekt an einer Rückstauklappe gegeben, weshalb das Regenwasser aus der Kanalisation ins Haus zurückgedrückt worden sei, sagte der Feuerwehrsprecher. Im ersten und zweiter Untergeschoss habe das Wasser auf einer Fläche von 600 Quadratmetern gestanden. Auch die Berliner Wasserbetriebe seien vor Ort gewesen und hätten eine sogenannte Absperrblase gesetzt. Diese könne man sich wie einen Pfropfen oder einen großen Luftballon im Rohr vorstellen, der dieses abdichten soll. Nachdem die Feuerwehr das Wasser abgepumpt hatte, wurde das Gebäude wieder dem Betreiber übergeben.