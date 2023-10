Berlin (dpa/bb) – Ein Autofahrer ist mit seinem Wohnmobil in Berlin-Prenzlauer Berg gegen drei Autos, ein Motorrad und eine Straßenbahn gefahren. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall am Mittwochmittag an der Kreuzung Bornholmer Straße, Schönhauser Allee, Wisbyer Straße schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach gab es keine weiteren Verletzten. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Verletzte kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt, wie es zu den Zusammenstößen kommen konnte. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Autos und das Motorrad vor ihm auf drei Spuren verteilt verkehrsbedingt gehalten haben. Das Wohnmobil soll zuerst gegen die vier Fahrzeuge gestoßen und anschließend gegen die abbiegende Tram gefahren sein. Die Straßenbahn entgleiste zum Teil. Die Kreuzung war nach dem Unfall rund zwei Stunden lang gesperrt.