Berlin (dpa/bb) – Beim Brand eines Wohnhauses in Berlin-Hellersdorf haben in der Nacht Einsatzkräfte wegen des starken Rauches vier Menschen mit Schutzhauben aus dem ersten Obergeschoss gerettet. Sie wurden leicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Unter ihnen waren auch zwei Kinder. Nach der Behandlung durch einen Notarzt hätten sie jedoch den Transport in ein Krankenhaus abgelehnt, hieß es.

In dem Erdgeschoss des fünfgeschossigen Hauses hatte ein Kinderwagen gebrannt. Dabei habe sich starker Rauch entwickelt, der in die Wohnungen eingedrungen sei. Viele Bewohner standen den Angaben nach an den Fenstern und Balkonen und riefen um Hilfe.

Aufgrund der vielen Notrufe rückte die Feuerwehr mit mehr als 100 Einsatzkräften an. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und das Treppenhaus sowie die Wohnungen mit Drucklüftern belüftet hatte, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.