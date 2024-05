Berlin (dpa/bb) – Unbekannte sollen ein männliches Paar an einem Berliner S-Bahnhof beleidigt und geschlagen haben. Der 30-Jährige und sein 28-jähriger Lebensgefährte standen am frühen Sonntagmorgen am S-Bahnhof Treptower Park, wie die Polizei mitteilte. Nachdem sie sich dort geküsst hatten, soll die Dreiergruppe sie eigenen Angaben zufolge nach ihrer Herkunft gefragt haben, sagte eine Polizeisprecherin. Anschließend sollen sie von den Unbekannten homophob und rassistisch beleidigt worden sein. Einer der Angreifer soll dem 30-Jährigen zudem mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete die Gruppe. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.