Potsdam (dpa/bb) – Die Woche startet wolkig und teils neblig-trüb in Berlin und Brandenburg. Ab dem Nachmittag lockert es von Norden her bis Berlin auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Es bleibt größtenteils trocken, bei Höchsttemperaturen zwischen acht und zehn Grad. Mitunter kann es Sprühregen geben.

Die Nacht zum Dienstag wird neblig, örtlich mit Sichtweiten unter 150 Meter. Bei Tiefstwerten zwischen zwei und minus ein Grad bleibt es trocken. In Bodennähe kann es frostig und mancherorts glatt werden. Der Dienstag wird grau und bedeckt, ab dem Nachmittag wird es etwas freundlicher. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und neun Grad.

Der Himmel in der Nacht zum Mittwoch wird hochnebelartig bedeckt. Die Temperaturen fallen auf ein bis minus zwei Grad. Am Mittwoch bleibt es zunächst neblig. Im Tagesverlauf klart es auf, bei Höchstwerten zwischen sechs und neun Grad.