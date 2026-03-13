Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die Frühlingstemperaturen in Berlin und Brandenburg reißen auch zum Start ins Wochenende nicht ab. 14 bis 18 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Freitag. Am Nachmittag sollen von Westen aus einige Wolken aufziehen, die am Abend in der Nordwesthälfte Brandenburgs auch leichten Regen mitbringen können. Nachts sinken die Temperaturen deutlich ab, auf bis zu 3 bis 8 Grad.

Große Temperaturunterschiede am Samstag

Wirklich aufklaren wird es auch am Wochenende nicht. Viele Wolken werden am Samstag erneut stellenweise von Regen begleitet, heißt es von den Wetterexperten. Es kommt zu starken Temperaturkontrasten mit Höchstwerten von um die 8 Grad im Nordwesten und bis zu 17 Grad im Südosten. In der Nacht sinken die Temperaturen sogar auf bis zu 1 Grad ab.





Am Sonntag bleibt es bewölkt, aber trocken. Von Höchstwerten von 9 bis 12 Grad fallen die Temperaturen in der Nacht demnach wieder auf 1 bis 4 Grad. Am Morgen gibt es in der Prignitz zunächst aber einzelne Auflockerungen.