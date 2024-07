Potsdam (dpa/bb) – Nach Gewittern und Sturm bringt die neue Woche zunächst ruhiges Sommerwetter in Berlin und Bandenburg. Die Temperaturen liegen am Montag nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 24 und 28 Grad, die etwa in der Niederlausitz erwartet werden. Es soll trocken bleiben. Am Dienstag dürften die Menschen auch eine Abkühlung herbeisehnen, die Temperaturen können Lust auf Badeausflüge machen. Denn es wird heiß mit bis zu 32 Grad. Zur Wochenmitte kündigen sich bei schwül-heißen 29 bis 34 Grad dann wieder Schauer und kräftige Gewitter an, wie der DWD mitteilte.