Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die Woche beginnt kühl und wolkenreich in Berlin und Brandenburg. Nach frostigen Temperaturen am Morgen klettern die Werte am Montag nicht über fünf bis acht Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ab dem Mittag fallen örtlich Regen oder Schneeregenschauer, die zum Abend nachlassen.

Nachts sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. In der Nordhälfte liegen die Tiefstwerte zwischen null und minus drei Grad, im Süd zwischen minus zwei und minus sechs Grad. Vor allem in der Lausitz rechnen die Wetterexperten in Bodennähe mit bis zu minus zehn Grad. Bei sonst geringer Bewölkung bilden sich vereinzelt flache Nebelfelder.

Zwischen Wolken scheint am Dienstag zeitweise die Sonne. Es bleibt überwiegend trocken und erwärmt sich auf neun bis elf Grad. Ein schwacher Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch wird es erneut frostig. Geringe Mengen Niederschlag sind möglich. Die Tiefstwerte liegen um den Gefrierpunkt zwischen zwei und minus ein Grad, in Bodennähe bis minus vier Grad.

Tagsüber ist es am Mittwoch teils stark bewölkt. Stellenweise fällt Regen. Die Höchstwerte liegen um zehn Grad.