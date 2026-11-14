Potsdam/Cottbus/Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Bald duftet es auf Brandenburgs Weihnachtsmärkten wieder nach Glühwein: Zwischen 3,50 und 5,50 Euro soll ein Becher je nach Stand in Frankfurt (Oder), Eberswalde, Cottbus und Brandenburg an der Havel kosten. Und wie viele Gäste kommen? Mit mehr Besucherinnen und Besuchern rechnen Potsdam und Brandenburg an der Havel, Cottbus jedoch mit einem Besucherrückgang.

Schon am Samstag (14. November) öffnen erste kleinere Weihnachts- und Adventsmärkte in Brandenburg, etwa in Lübben im Spreewald. Die großen Märkte in Städten wie Potsdam starten am 23. November.





Der Preis für den Glühwein hängt vom Markt und Stand ab

Der Veranstalter des «Potsdamer Weihnachtszaubers» rechnet nach positiven Besucherumfragen mit mehr Gästen und Ausstellern. Konkrete Glühwein- und Essenspreise nannte er nicht, denn diese unterschieden sich je nach Anbieter, heißt es. Die Standgebühren bleiben aber unverändert.

Am günstigsten wird es im Osten und Norden: Das Stadtmarketing Frankfurt (Oder) geht von einem Glühweinpreis von etwa 3,50 Euro aus. Auch in Eberswalde werden für 0,2 Liter je nach Angebot 3,50 bis 5,50 Euro fällig. Teurer seien vor allem der Bio-Glühwein und die hausgemachten Varianten.

Die Zahl der Standplätze bleibt in Eberswalde mit 32 unverändert, ebenso die Standgebühren. Die Stadt erwartet 15.000 bis 18.000 Gäste nach rund 16.600 im vergangenen Jahr.

Ob wirklich weniger Menschen nach Cottbus kommen?

Auf dem «Weihnachtsmarkt der 1000 Sterne» in Cottbus werden 400.000 bis 450.000 Besucher erwartet. Im Vorjahr waren es nach Angaben der Organisatoren rund 500.000. Grund für die zurückhaltende Prognose seien Besucherrückgänge bei anderen Veranstaltungen. Rund 90 Aussteller sollen auf dem Markt vertreten sein, etwa so viele wie im vergangenen Jahr.

Eine Tasse Glühwein soll dort zwischen 4 und 4,50 Euro kosten, eine Bratwurst rund 5 Euro. Die Standgebühren bleiben für Händler weitgehend unverändert, für Gastronomen wurden sie leicht erhöht. Die Markthütten bekommen neue Beleuchtung und Rollläden.

Potsdam und Brandenburg/Havel erwarten mehr Gäste

Andernorts sind die Erwartungen für Weihnachtsmarkt-Flaneure optimistischer. In Brandenburg an der Havel rechnet der Gewerbeverein mit etwa zehn Prozent mehr Gästen als im Vorjahr. 2025 kamen nach seinen Angaben rund 150.000 Menschen.

Der Glühwein soll 4,50 Euro kosten, an einzelnen Ständen möglicherweise weniger. Für eine Bratwurst werden etwa 4,50 Euro, für gebrannte Mandeln rund 4 Euro fällig. Neu im Angebot sind unter anderem ungarische Spezialitäten und Corn Dogs.

Von Märchen bis Lasershow – was im Advent geboten wird

Eine dritte Bühne für Kinder mit Taschenlampenkonzerten und interaktiven Märchenvorführungen plant Potsdam. An den Wochenenden soll eine Kunsthandwerkergasse hinzukommen. In Eberswalde sind Ritterspiele für Kinder und ein eigener Seniorentag vorgesehen. Beim Martinsmarkt in Schwedt bieten am 21. November rund 50 Aussteller Kunsthandwerk und Spezialitäten an.

Im Spreewald stehen am 12. und 13. Dezember Theater-Kahnfahrten in Lübbenau und am 12. Dezember ein «Advent auf den Höfen» in Burg auf dem Programm. In Frankfurt (Oder) endet die «cityWEIHNACHT» am 20. Dezember mit einer Lasershow.

Wie steht es um die Sicherheit auf den Märkten?

Auch die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten bleibt weiterhin ein Thema. In Potsdam steigen nach Angaben des Veranstalters die Kosten dafür jährlich. In Cottbus soll das mit Polizei und Stadt abgestimmte Sicherheitskonzept weitgehend dem des Vorjahres entsprechen.

Auch in Brandenburg an der Havel und Eberswalde bleiben die Sicherheitsmaßnahmen nach Angaben der Veranstalter unverändert. Ähnlich sieht es in Frankfurt (Oder) aus: Den Angaben zufolge haben sich die Sicherheitskosten im Vergleich zum letzten Jahr kaum verändert.