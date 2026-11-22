Neubrandenburg (dpa) – Als der Historiker und Publizist Wolfgang Klietz Anfang November einen Vortrag im Stadtarchiv Neubrandenburg hielt, mussten viele Besucher wegen des großen Andrangs wieder nach Hause geschickt werden. Mit einem derartigen Zuspruch hatten die Veranstalter nicht gerechnet. Es lag am Thema: Es ging um das frühere Reparaturwerk Neubrandenburg, kurz RWN – den größten Rüstungsbetrieb der DDR und das mit rund 5.000 Beschäftigten größte Panzerreparaturwerk Europas. «Diese Superlative treffen auf das RWN zu», so Klietz zum Auftakt seines Vortrags, dessen Schwerpunkt an diesem Abend auch für Kritik sorgte. Am 26. Januar 2027 gibt es einen zweiten Termin.





Die meisten im Publikum waren früher selbst beim RWN tätig, das damals ein Sperrgebiet von 20 Quadratkilometern umfasste. «Viele kamen an dem Abend auch ins Stadtarchiv, um alte Kollegen wiederzusehen», sagte der Historiker und Leiter des Neubrandenburg Stadtarchivs, Marco Nase.

Die heutige Nutzung des historischen Areals – Künstlerateliers, Arztpraxen, Gastronomie und vieles mehr – scheint weit weg von seiner Geschichte: Der Beschluss für das Großprojekt RWN wurde vom DDR-Innenministerium auf Basis eines SED-Parteitagsbeschlusses Ende November 1952 getroffen. Die Lage am Tollensesee war ideal und das Gelände bereits im Zeiten Weltkrieg von der Kriegsmarine als Torpedoversuchsanstalt (TVA) genutzt worden.

Das RWN war dort 1953 bis 1990 aktiv und baute teils riesige Hallen, in denen Panzer aus der Sowjetunion instand gesetzt wurden. Auch Lkw wurden gewartet, aber die Panzerreparatur war das Kerngeschäft. Die Arbeitsabläufe waren modern. Es gab Taktstraßen und Gleisanschlüsse. Es wurden Ersatzteile und Bauteile produziert und Panzer auf Erprobungsstrecken getestet. Und es wurde scharf geschossen. «Die Kanonen mussten ja gewartet und geprüft werden, ob sie denn auch wirklich funktionierten», so Klietz. Es war Kalter Krieg und das RWN abgeschirmt. Rüstungsbetriebe sind – unabhängig von Standort und Zeit – immer Hochsicherheitssektoren.

Künstler, Strand und Neuaufbruch

Wer heute über das Areal schlendert, sieht große Hallen, Ziegelsteingebäude, weitläufige Grünflächen, kleine und große Unternehmen, viele Künstlerateliers und ein Gesundheitshaus. RWN ist in Neubrandenburgs Stadtgesellschaft auch mehr als 35 Jahre nach der Wende ein fester Begriff und auch Teil des Namens eines Unternehmens, das den Großteil des Geländes und der Hallen besitzt, unterhält und vermietet: die RWN Projekt GmbH & Co. KG.

Genau genommen gehören der Gesellschaft 16 Hektar Fläche mit 46.000 Quadratmetern Nettomietfläche. «Das haben wir 2013 für rund 3,5 Millionen Euro aus der Insolvenzmasse ersteigert», erinnert sich Architekt Torsten Viebke, einer von fünf Geschäftsführern bei RWN Projekt. «Das war schon ein Abenteuer.» Bereits seit 2005 hat er sein Büro im «Stargarder Bruch», wie das am Tollensesee gelegene Gewerbegebiet auf dem Ex-RWN-Areal heißt.

Er und seine Partner, darunter der inzwischen emeritierte Chirurg Michael Ernst, erlebten Höhen und Tiefen in den letzten Jahren. Zu den Höhen zählen sicher die Sanierung und der Umbau eines Plattenbaus in der Nemerower Straße in ein Gesundheitshaus. In das Gebäude vom Typ Wohnungsbauserie 70 (WBS 70) fräste das Projekt-Team einen Bettenaufzug. Jahrelang standen mehrere Etagen leer, obwohl sie als Büroflächen hätten vermietet werden können. Doch es sollte vor allem ein Gesundheits- und kein Bürohaus werden. «Wir haben gewartet», so Ernst. Heute gibt es dort unter anderem Praxen für Gynäkologie, Zahnmedizin, Innere Medizin, Pathologie, Physiotherapie und Ergotherapie.

Weniger schön war die Erfahrung mit der denkmalgeschützten Halle 12. «Eine traumhafte, große Glashalle, genial gelegen», schwärmt Viebke. Doch die Gesellschaft scheiterte mit ihrem visionären Plan, dort eine Markthalle für regionale Anbieter mit festen und mobilen Marktständen entstehen zu lassen. Das Projekt überlebte den Gang durch die Institutionen und kommunalen Instanzen nicht. «Da wurden wir nach allen Regeln der Kunst abgebürstet.»

Beim RWN war die Stasi präsent

Zu RWN-Zeiten waren in den Hallen 12 und 2 Taktstraßen für Panzer untergebracht. Fotos gibt es wenige, denn es durften keine gemacht werden. Die Staatssicherheit habe damals mit Macht und einem Riesenaufwand versucht, die Geheimhaltung durchzusetzen und dazu unter dem Schlagwort «Sicherung der Arbeit» auf allen Ebenen Inoffizielle Mitarbeiter (IM) eingesetzt, sagte Historiker Klietz, der viel Material im Bundesarchiv in Berlin und im Stasi-Unterlagen-Archiv in Neubrandenburg fand. «Da gibt es Berge von Unterlagen, Stapel über Stapel.»

Zum Thema RWN recherchierte Klietz über ein Jahr. Er setzte einen Schwerpunkt auf die Stasi, was bei dem Vortrag nicht allen gefiel. Das Thema Ministerium für Staatssicherheit sei bekannt und immer wieder behandelt worden, und man wisse, dass die Stasi eine sehr unrühmliche Rolle gespielt habe. «Wir Neubrandenburger wussten eigentlich alle marginal, was im RWN passierte», so einer der Zuhörer. Viele hätten sich an dem Abend mehr Erkenntnisse über die Hallen, die Fertigung und Abläufe gewünscht, vielleicht auch im Vergleich mit der Bundeswehr. Aber das kann vielleicht im Januar noch kommen.

«Der Vortrag ging ein bisschen am Thema vorbei. Auch die technischen Fragen und Abläufe im RWN sind wichtig, und viele dachten, das werde eine größere Rolle spielen und der Fokus nicht so stark auf der Stasi liegen. Ich glaube, da ist an dem Abend ein bisschen was zerbrochen zwischen den Erwartungen des Publikums und den Erwartungen von Herrn Klietz. Das müssen wir alles wieder etwas einfangen», sagte Stadtarchivar Nase. Es gibt auch Überlegungen für ein Buch über das RWN.

Vision vom neuen Stadtteil

Das RWN-Gelände war und ist zentral gelegen. Nur zehn Fahrradminuten sind es bis zum zentralen Markplatz und dem Haus der Kultur und Bildung (HKB). Das Areal ist pittoresk, mutet fast etwas verwunschen an. Das merkt man, wenn man an einem Herbsttag zwischen den denkmalgeschützten Hallen 5 und 8 zum See und dem Bootssteg hinunterschlendert. Dort erinnert auch noch ein alter, aber gut erhaltener Torpedo an die Vor-DDR-Zeit. In Halle 8 ist ein italienisches Restaurant untergebracht, wo sich «Cucina & Passione – Pizza, Pasta und italienische Lebensfreude» treffen, wie der Gastgeber verspricht.

Die Gesamtfläche des ehemaligen RWN-Areals umfasst laut Stadtverwaltung etwa 26,1 Hektar an Nutz- und Gewerbefläche. Davon sind rund 23 Hektar in Privatbesitz und knapp 3 Hektar im Eigentum der Stadt. Derzeit werde der städtebauliche Rahmenplan «ehemaliges RWN-Gebiet» aufgestellt. Die Gebietsauslastung beträgt den Angaben zufolge 91,6 Prozent.

Dass das ganze Gelände Potenzial hat, zeigte nicht nur die WM 2014, als rund 3.000 Menschen in Halle 12 beim Public Viewing Jogi Löw und dem Deutschen Nationalteam in Brasilien jubelnd auf ihrem Weg zum vierten WM-Titel folgten. Im kommenden Jahr wird auf dem Areal vom 16. bis 18. Juli ein großes «Street-Art-Festival» laufen. «Kunst und Kultur für alle – 10 Jahre Bürgerstiftung Neubrandenburg» lautet der Titel. Es gibt eine Seebühne, Bands, Sport und viele vorbereitete Wände für Graffiti-Kunstwerke.

Das ist ganz im Sinne des RWN-Projekt-Teams, deren Planer in ihrem Konzept sogar einen eleganten kleinen Stichkanal vom See eingezeichnet hatten, der zwischen den Hallen 5 und 8 verläuft. «Die Vision war im Prinzip von Anfang an gewesen, hier einen neuen Stadtteil zu kreieren», so Ernst. «Die Lage ist perfekt, am See gelegen, wo man Gewerbe, Gastronomie, Freizeit und auch Wohnen miteinander verbinden kann.» Es bleibt wohl eine Vision. Aber ein bisschen davon ist schon zu spüren.