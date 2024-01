Berlin (dpa/bb) – Mehr als 33 Jahre nach dem gewaltvollen Tod einer 77-Jährigen in Berlin-Frohnau erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise durch die Fernsehsendung «Aktenzeichen XY… ungelöst». Der Fall soll dort an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) thematisiert werden, wie Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Ella Dörrier wurde demnach in der Nacht vom 19. zum 20. August 1990 in ihrem Haus im Otternweg in Frohnau getötet. Mehrere Nachbarn hatten in der Nacht gegen 2.00 Uhr Schreie einer Frau wahrgenommen, ohne diese zuordnen zu können, wie die Ermittlungen ergaben. Gefunden wurde die Leiche der 77-Jährigen am Abend des 20. August 1990 in ihrem Haus, wo das Kellerfenster geöffnet und ein Fenstergitter entfernt war.

Seit dem Tod ihres Mannes, einem leidenschaftlichen Sammler von Antiquitäten, hatte die Seniorin allein in der Villa an der Grenze zum Stadtteil Hermsdorf gelebt. Nach Angaben von Angehörigen soll sie einige wertvolle Schmuckstücke besessen haben, diese wurden laut Ermittler aber nicht in der Villa gefunden. Darum wollen die Ermittler in der Fernsehsendung unter anderem Fotos von dem Schmuck zeigen. Sie erhoffen sich Hinweise, ob diese jemanden angeboten worden sind.

Laut Staatsanwaltschaft gibt es keinen aktuellen Anlass dafür, dass der Fall erneut aufgegriffen wird. Vielmehr handele es sich um einen sogenannten Cold Case (wörtlich: kalter Fall). Solche Fälle sind zwar zu den Akten gelegt worden, werden aber in Abständen immer wieder geprüft.