Berlin (dpa/bb) – Rund siebeneinhalb Jahre nach dem Tod eines Asylbewerbers in einer Flüchtlingsunterkunft in Moabit prüft das Landgericht Berlin am Mittwoch (9.00 Uhr) eine Klage der Witwe gegen das Land. Die Frau des Familienvaters fordert Schmerzensgeld und Schadenersatz wegen entgangener Unterhaltszahlungen für ihre drei Kinder. Ihr Mann war am 27. September 2016 infolge eines Polizeieinsatzes in der Gemeinschaftsunterkunft gestorben. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin sind bislang zwei Verhandlungstage für den Zivilprozess geplant. Es sollen mehrere Zeugen, darunter Polizisten, zu den Ereignissen von damals gehört werden. Wann es ein Urteil geben könnte, ist bislang offen.

Zu dem Polizeieinsatz war es 2016 gekommen, weil ein Mitbewohner die sechsjährige Tochter des später Getöteten missbraucht hatte. Als der Täter bereits im Polizeiwagen saß, stürzte sich der Familienvater auf ihn – laut Polizei mit einem Messer. Mehrere Beamte zogen daraufhin ihre Waffe und schossen auf den 29-Jährigen. Dieser starb wenig später.

Gegen drei beteiligte Polizisten wurde nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft wegen Totschlags ermittelt. Im Mai 2017 wurde das Verfahren nach Behördenangaben eingestellt mit dem Verweis auf Notwehr und Nothilfe. Die Witwe kämpft bis heute darum, dass der Fall auch strafrechtlich beleuchtet wird. Durch das Zivilverfahren erhofft sich die Klägerin nach Angaben ihrer Anwältin weitere Erkenntnisse. Unterstützung erfährt sie dabei von Reachout, einer Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.