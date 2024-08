Wittenberge (dpa/bb) – Ein 57-Jähriger hat in Wittenberge (Landkreis Prignitz) erst einen Radfahrer angehupt und ist anschließend von zwei jungen Männern verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der unbeteiligte Radfahrer am Freitag unvermittelt vor das Auto des Mannes, woraufhin dieser bremsen musste. Nachdem er anhielt und den Radfahrer anhupte, sollen ein 15- und 18-Jähriger auf den Autofahrer zugegangen sein. Den Angaben zufolge schlugen sie ihn und traten dem am Boden liegenden Mann ins Gesicht. Rettungskräfte brachten den 57-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die beiden Verdächtigen gaben bei der Polizei an, sich nur verteidigt zu haben. Das T-Shirt von einem der beiden wurde bei der Auseinandersetzung beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.