Berlin (dpa) – Trainer Urs Fischer nimmt in der Startelf des 1. FC Union Berlin am 30. Spieltag nur eine Änderung vor – und diese notgedrungen. Für den gelb-gesperrten Angreifer Kevin Behrens spielt Jordan Siebatcheu an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei gegen Bayer Leverkusen. Mit einem weiteren Sieg würden die daheim in der Fußball-Bundesliga seit 20 Spielen ungeschlagenen Berliner einen Vereinsrekord aufstellen – 17 Siege schaffte Union bisher in noch keiner Bundesliga-Saison seit dem Aufstieg 2019.

Bei den Gästen kehrt Florian Wirtz in die Anfangsformation zurück. Der 19 Jahre alte Nationalspieler hat seine Magen-Darm-Probleme überwunden. Zudem rückt Edmond Tapsoba in die Startelf der seit 13 Pflichtspielen ungeschlagenen Mannschaft von Trainer Xabi Alonso.