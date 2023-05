Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) setzt trotz seiner Schulzeit an einem Evangelischen Gymnasium nicht auf das Beten vor schwierigen Sitzungen. «Gott hat uns Grips mit auf den Weg gegeben», sagte Steinbach den «Potsdamer Neuesten Nachrichten» (Samstag) anlässlich des Pfingstfestes. «Für das, was ich beruflich mache, habe ich genau die Eigenschaften übertragen bekommen, die ich dafür brauche.» Die versuche er, in eigener Verantwortung wahrzunehmen. «Deswegen bete ich nicht vor Kabinetts- oder Landtagssitzungen.» Steinbach besuchte als Schüler das Evangelische Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin.