Potsdam (dpa/bb) – Die Brandenburger Wirtschaftsförderung (WFBB) hat im vergangenen Jahr mit 2,5 Milliarden Euro das größte Investitionsvolumen seit ihrer Gründung im Jahr 2001 erzielt. Das bisherige Rekordinvestitionsvolumen lag mit 1,84 Milliarden im Jahr 2022 deutlich darunter, sagte der Geschäftsführer der WFBB, Steffen Kammradt, am Donnerstag in Potsdam.

Hinter der Summe stünden 212 Investitions- und Innovationsprojekte, sagte Kammradt. 5734 Arbeitsplätze standen zu Buche, die im Rahmen von Unternehmensprojekten unterstützt wurden. Das sei das zweitbeste Ergebnis nach 2022, als rund 9700 neue Arbeitsplätze geschaffen und gesichert wurden.

Auch im vergangenen Jahr spielte laut Kammradt der US-Autobauer Tesla in Grünheide eine wichtige Rolle. Tesla hat den Angaben der WFBB nach bis Ende 2023 insgesamt 11.500 Arbeitsplätze in Brandenburg geschaffen. Das seien rund 3000 mehr als bis Ende 2022.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sprach mit Blick auf die Förderung auch von einer Belebung des Wachstums im Land. «Wir werden sicher nicht wieder bei sechs Prozent Wachstum landen», sagte der Minister. Brandenburg könne allerdings den Bundesschnitt wieder nach oben ziehen. Genaue Zahlen gebe es bislang nicht. Im ersten Halbjahr 2023 war die Wirtschaft in Brandenburg um 6 Prozent gewachsen – so stark wie in keinem anderen Bundesland. Als Zugpferd wird oft der US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide genannt.

Die Wirtschaftsförderung ist in Brandenburg Ansprechpartner für Investoren, ansässige Unternehmen und technologische Neugründungen. Sie fördert die Wirtschaft auch finanziell und unterstützt unter anderem bei Ansiedlungen und Innovationen.