Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Winterlich kalt und trocken wird das Wetter am Mittwoch in Berlin und Brandenburg. In den Frühstunden gibt es verbreitet Frost bei Tiefstwerten zwischen -1 und -5 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Vor allem im Süden Brandenburgs ist gebietsweise mit Glätte zu rechnen.

Tagsüber wird es oftmals heiter. Über den Mittag steigen die Temperaturen vorübergehend an, fallen ab dem Nachmittag aber wieder unter den Gefrierpunkt. Die Tageshöchstwerte liegen bei 0 bis 2 Grad.

Über Nacht wird es milder. Anfänglich liegen die Tiefstwerte zwischen 0 und -2 Grad. Im Verlauf steigen die Temperaturen an. Von Norden her kommt bei dichter Bewölkung gebietsweise Regen oder Schneeregen auf, der im Verlauf über Berlin auf die südlichen Landesteile ausgreift. Ab Mitternacht weht es frischer mit Windböen bis 60 Stundenkilometer. Aufgrund der relativ rasch durchgreifenden Milderung sehen die Wetterfachleute des DWD keine Glättegefahr.

Der Donnerstag bleibt bedeckt. Zu Beginn gibt es noch gebietsweise etwas Regen, der rasch abzieht. Am späten Nachmittag und Abend kommt erneut von Nord nach Süd Regen auf. Die Temperaturen sind deutlich milder mit Höchstwerten zwischen 9 und 11 Grad. Es weht ein frischer Wind vorübergehend mit stürmischen Böen. Einzelne Sturmböen sind nicht ausgeschlossen.