Potsdam (dpa/bb) – Die Autofahrer in Brandenburg und Berlin haben sich auf den neuerlichen Wintereinbruch gut eingestellt: Nach den Schneefällen in der Nacht zu Samstag habe es keine besondere Häufung von Unfällen gegeben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Brandenburger Polizei. Bei den Unfällen sei es zudem bei Blechschäden geblieben. Allerdings gab es am Vormittag auf der A 115 Behinderungen durch Unfälle. Auch in Berlin gab es nach Angaben der Polizei kein erhöhtes Unfallaufkommen, und es blieb bei Blechschäden.

Den Schneefall habe ein Tiefausläufer aus Skandinavien gebracht, der bis zum Mittag in Richtung Polen abziehen werde, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. An einigen Messstellen in der Region habe es bis zu zehn Zentimeter Schnee gegeben, der über Tag bei Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt allerdings wegtaue.

Es bleibe dann überwiegend trocken, bis am Sonntagabend eine Warmfront wieder wechselhaftes Wetter bringe, sagte die Sprecherin. Nach Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad am Sonntag soll es dann am Montag mit bis zu 15 Grad recht mild werden.