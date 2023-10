Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Der Donnerstag bringt in Berlin und Brandenburg herbstlich windiges Wetter. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Donnerstagmorgen beginnt der Tag wolkig. Von Nord nach Süd ziehen im Verlauf des Tages mehr Wolken und vorübergehend Regen auf. Es weht mäßig bis frisch aus westlicher Richtung, zeitweise mit Windböen bis 60 km/h. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad. Zum Abend nimmt der Wind ab und es lockert vor allem im Nordosten wieder auf.

In der Nacht regnet es bei wechselnder bis starker Bewölkung örtlich. Bei Tiefstwerten zwischen 11 und 8 Grad weht der Wind nur noch schwach. Die Wolken halten sich am Freitag. Am meisten Sonnenschein gibt es in der Niederlausitz und in der Elbe-Elster-Niederung. Im Laufe des Tages zieht es weiter zu, von Nordosten kommt etwas Regen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad. Es weht mäßig, in Nordbrandenburg zeitweise frisch. Vor allem dort kann es einzelne Böen der Windstärke 7 geben.

In der Nacht zum Samstag bleibt es bedeckt und windig. Regional kann es etwas regnen. Die Temperaturen sind mild mit Tiefstwerten zwischen 16 und 14 Grad. Am Samstag regnet es gebietsweise. Mäßiger bis frischer Wind weht aus verschiedenen Richtungen, gelegentlich mit Böen der Windstärke 7. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad.