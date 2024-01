Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Unter einer dichten Wolkendecke und bei viel Wind bleibt es am Donnerstag mild in Berlin und Brandenburg. Zunächst wird es noch Windböen geben, teils mit stürmischen Geschwindigkeiten bis 70 Stundenkilometer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Ab dem Nachmittag schwächt der Wind deutlich ab. Der Tag verläuft überwiegend trocken, nur örtlich regnet es etwas. Die Temperatur steigt auf sieben bis zehn Grad.

Nachts ist es weiterhin stark bewölkt und meist niederschlagsfrei. Es kühlt auf zwei bis vier Grad ab. Der Wind weht nur noch schwach.

Am Freitag kommt tagsüber von der Prignitz her teils verstärkter Regen auf. Gegen Mittag erreichen die Schauer die Neiße und ziehen am Abend weitgehend nach Polen ab – und die Wolkendecke lockert auf. Am Freitag wird es acht bis zehn Grad warm. Zunächst weht der Wind schwach, im Tagesverlauf sind teils stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Samstag wird es gering bewölkt und trocken sein. Die Temperaturen sinken auf ein bis vier Grad. Es weht mäßig bis frisch mit Windböen. Am Wochenende gibt es nach vielen Wolken zunehmend heitere Abschnitte. Die Höchstwerte liegen um sieben Grad. Der Wind weht zunächst mäßig, bis zum Samstagmittag in Ostbrandenburg mit Böen.