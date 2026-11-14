Berlin (dpa) – Der Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht hat in den vergangenen Jahren Tausende Stunden mit dem Computerspiel GTA verbracht. «Insgesamt habe ich ja irgendwie seit 2007 11.800 Stunden gespielt», erzählt der 36-Jährige in der neusten Folge des Podcasts «Apokalypse & Filterkaffee». Vor allem in der Corona-Pandemie habe er viel gezockt. «Das Jahr mit der meisten Spielzeit war 2021, da waren es 1.388. Also das war ein relativ langweiliges Jahr im Leben außerhalb sozusagen.»

Häufig habe er mit dem Spiel Phasen überbrückt, in denen er auf das nächste berufliche Projekt gewartet habe. «Und dann war das einfach eine schöne Erfüllung, wenn man da irgendwie im Leben vorankam», sagt Ochsenknecht und lacht.





Mehr Urlaubsanträge am Erscheinungsdatum

Am 19. November soll nach jahrelanger Wartezeit der sechste Teil der bekannten Actionspielreihe erscheinen. Die Vorfreude ist bei vielen Gamern groß. Eine Datenauswertung des Personalsoftware-Anbieters Personio zeigt, dass sich am Erscheinungstag offenbar etliche Menschen Urlaub nehmen wollen. Für den 19. November hätten bereits jetzt 38 Prozent mehr Beschäftigte in Deutschland Urlaub eingetragen als am selben Tag ein Jahr zuvor.

Auch Krankmeldungen an dem Tag könnten nur einen Grund haben, vermutet Ochsenknecht. «Ich glaube, dass vielleicht 10 Prozent der Leute wirklich krank sind an dem Tag und alle eigentlich zu Hause bleiben wollen, um zu zocken.»